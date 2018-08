Kunst kijken tijdens het lopen van de Airborne Wandeltocht

ARNHEM - Ook tijdens de Airborne Wandeltocht van zaterdag 1 september is er weer mooie kunst te zien onderweg, het is alweer voor de tiende keer dat er speciaal voor de wandeltocht kunstwerken zijn gemaakt. 'Uit met Esther' ging naar het atelier van kunstenaar Janneke Kornet voor een sneak preview...

Voor wie er 1 september niet bij kan zijn, of graag een overzicht van de kunstprojecten van de afgelopen tien jaar wil zien, kan tot en met 1 oktober terecht in de Raadsgallerij van het gemeentehuis in Oosterbeek. Open: maandag t/m donderdag van 9 tot 17 uur; vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur. Toegang is gratis bij aanmelding bij de receptie.