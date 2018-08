Nijmegen sloot vijf zaken vanwege harddrugs

NIJMEGEN - Nijmegen heeft sinds 2014 vijf zaken voor een jaar gesloten wegens het dealen van drugs. Dat zegt de gemeente in antwoord op vragen van de partij Voor Nijmegen.Nu over de sluiting van café Heideroosje.

Bij een inval op 10 mei werd bij zeven van de op dat moment zeventien aanwezige bezoekers van Heideroosje cocaïne aangetroffen. Meerdere mensen beschikten over een handelshoeveelheid harddrugs, zo laat de gemeente weten.

De gemeente vindt de sluiting terecht omdat de ondernemers 'veelal bewust of onbewust een rol spelen bij het dealen'. De rechtbank bepaalde in juli in kort geding ook dat café Heideroosje terecht is gesloten. De rechtbank heeft daarbij meegewogen dat de exploitant verzuimd heeft adequate maatregelen tegen de drugshandel te nemen.

De exploitant van het café wordt overigens niet strafrechtelijk vervolgd.

