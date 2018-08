Wijchen tegen provincie: 'wees wat duidelijker'

WIJCHEN - Het college van Wijchen mist op belangrijke punten de regie van de provincie Gelderland in de omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Dat is de strekking van een brief richting Arnhem. Op veel punten zijn de twee overheidsorganen het eens over toekomstig beleid, maar wat Wijchen betreft moet de Provincie dit duidelijker opnemen in het beleid.

Eén van de belangrijkste punten die wethouder Paul Loermans van Wijchen noemt is het verkeersdrukte op de A50. Sinds de verbreding van de brug bij Ewijk is die drukte 'als een waterbed' verplaatst naar Bankhoef. 'Daar moet echt iets gebeuren', stelt Loermans.

Geld vanuit Den Haag nodig

Het bedrijfsleven, Nijmegen en Oss zijn dat roerend met hem eens. 'De provincie ook, maar dat had wel wat beter naar voren mogen komen in hun plannen voor de omgeving.' Loermans stelt dat de provincie wel wat geld heeft gereserveerd voor ingrepen aan de A50 'maar Rijkswaterstaat niet. En zo lang de provincie die ambities niet overneemt in een meerjarenprogramma voor Infrastructuur zal er ook geen geld vanuit Den Haag komen.'

'Zet dat dan ook in die visie!'

Hetzelfde geldt volgens wethouder Loermans voor de treinverbinding vanuit Wijchen naar het Zuiden. Bij Ravenstein zit een 'bottleneck' omdat het spoor daar teruggaat naar één spoor. Loermans wil graag dat daar, in navolging van de verbinding richting Arnhem, ieder kwartier een trein gaat rijden. 'De provincie is het met ons eens. Maar zet dat dan ook in die visie!'

'Teleurstellend'

Sommige punten mist Loermans volledig in het provinciale stuk. 'Het is teleurstellend dat er niets in staat over cultuurhistorie. In Wijchen ligt een deel van het Romeinse verleden. Maar dat gaat natuurlijk over gemeentegrenzen heen, dus over zulk soort dingen moet je overkoepelend beleid maken.'

'Wie gaat dat betalen?'

Wat betreft de energietransitie vindt het college van Wijchen dat de provincie wel erg hard van stapel loopt. In de brief aan de provincie schrijft het college: 'Dit betekent dat wij extra middelen en ambtelijke capaciteit moeten inzetten om de (hogere) provinciale ambities met betrekking tot de energietransitie te realiseren. Is dit realistisch en wie gaat dit betalen?'

Energietransitie gaat juist te snel

Kritiek dat Wijchen juist te langzaam omdat er nog steeds geen definitieve locaties voor windmolens zijn aangewezen, wijst het college van de hand. Wethouder Titus Burgers: 'Wij hebben een gedragscode die verder gaat dan het landelijk beleid. Landelijk moet je binnen een cirkel van 400 meter, tweederde van de bevolking achter je hebben als je een windmolen wilt neerzetten en in Wijchen is dat zelfs binnen een cirkel van 1000 meter. Titus Burgers: 'Maar wat wij hebben afgesproken, wordt nu landelijk juist gemeengoed.'