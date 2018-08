Deel dit artikel:











Nijkerkse sleepbootdagen dit jaar uitgebreid met een Shantifestival

ARNHEM - Zaterdag 1 september is het water wat de klok slaat in Nijkerk tijdens de Nijkerkse sleepbootdagen. Van 11.00 tot 17.00 uur zijn er in de haven tientallen sleepboten te bewonderen. Zelf een stukje varen kan ook in een opduwer of console bootje... Ook zullen er in het centrum verschillende optredens zijn van acht zeemans- en shantikoren.

Esther vaart deze week mee in de sleepboot van de organisatoren van de Nijkerkse Sleepbootdagen. Het is al weer de dertiende keer dat het evenement gehouden wordt. Het hele programma van de Sleepbootdagen vind je hier.