Woningoverval Loevestein Ede in Opsporing Verzocht

EDE - Kijkt u dinsdagavond om 20.30 uur naar Opsporing Verzocht op NPO 1? De politie besteedt aandacht aan een voorval in Ede. Wellicht beschikt u over relevante informatie over een woningoverval aan de Loevestein in Ede

Vrijdagavond 23 februari rond 20.15 uur vond een woningoverval plaats aan de Loevestein. Minimaal twee personen drongen de woning binnen. Een bejaarde bewoner liep tijdens de overval verwondingen op. Onbekend is of er buit is gemaakt. De verdachten zouden er rennend vandoor zijn gegaan in de richting van de kinderboerderij.

Getuigen van de overval of mensen die die vrijdagavond iets bijzonders is opgevallen op de Loevestein worden verzocht om contact op te nemen met het overvallenteam in Arnhem, via telefoon 0900-8844.

Zaaknummer 2018-083897

Bent u niet in de gelegenheid om naar de uitzending te kijken? Na de uitzending staan alle foto's, teksten, bewakingsbeelden en de uitgezonden items op de site. Ook op de Facebookpagina vindt u meer informatie. Heeft u tips? Neemt u dan contact op met de politie via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.