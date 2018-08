Dolfinarium steeds minder populair, is het nog wel van deze tijd?

HARDERWIJK - Het Dolfinarium in Harderwijk wordt steeds minder populair. Volgens onderzoek heeft dat er onder andere mee te maken dat meer mensen zich druk maken over dierenwelzijn.

Bart Gremmen, hoogleraar ethiek in levenswetenschappen, legt uit dat er een lastige ethische kwestie speelt, maar dat het objectiever gemaakt kan worden door af te vragen of Het Dolfinarium vandaag de dag nog wel relevant is.

Volgens Gremmen kunnen dierenparken op vier manieren een belangrijke functie vervullen in de maatschappij; educatie, onderzoek naar exotische diersoorten, het beschermen van bedreigde diersoorten, en vermaak. Als er niet aan deze vier punten wordt voldaan, moet je je dierenpark volgens de hoogleraar afvragen of het park wel bestaansrecht heeft. 'Dat is dan eigenlijk ook het grootste probleem van het Dolfinarium. Haar voornaamste bestaansrecht is in principe vermaak en als dan uit een onderzoek blijkt dat de populariteit van het park wegvalt, dan moet je jezelf toch echt even achter de oren krabben', aldus Gremmen.

Dierenwelzijnsorganisaties strijden steeds actiever en effectiever tegen dit soort parken. Vooral in het geval van Het Dolfinarium, waar de dieren trucjes uitvoeren. Hendrik Beerda, onderzoeker merkadviseur

Publieke opinie wordt steeds negatiever

Uit het onderzoek (dat is uitgevoerd onder 1.600 Nederlanders) blijkt dat het Dolfinarium steeds minder populair wordt. Voorheen was het nog de populairste dierentuin van Nederland, maar door de jaren heen is het park gezakt naar de derde plaats. Volgens merkadviseur Hendrik Beerda, die het onderzoek heeft uitgevoerd, komt dat omdat de publieke opinie met betrekking tot het park steeds negatiever wordt.

'Enerzijds is die publieke opinie over dierenattracties steeds negatiever geworden en anderzijds strijden dierenwelzijnsorganisaties steeds actiever en effectiever tegen dit soort parken. Vooral in het geval van Het Dolfinarium, waar de dieren trucjes uitvoeren. Een rigoureuze koerswijziging lijkt onvermijdelijk om het tij te keren', zegt Beerda.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de Apenheul ook minder populair is geworden. Het park daalt van de derde naar de vierde plaats in de ranglijst omdat het park niet genoeg vernieuwingen toepast. Burgers' Zoo (nummer 7) en Ouwehands Dierenpark (nummer 6) hebben hun positie in de lijst behouden.

We doen het de laatste tijd juist erg goed en dierenwelzijn staat bij ons bovenaan. Taco Rietveld, woordvoerder Dolfinarium

Dolfinarium spreekt onderzoek tegen

Volgens Taco Rietveld, woordvoerder van Het Dolfinarium, merken zij niets van de afname in populariteit. Hij zet dan ook zijn vraagtekens bij het onderzoek. 'We doen het de laatste tijd juist erg goed en dierenwelzijn staat bij ons bovenaan. We zijn altijd bezig met wat de markt vraagt, maar dat is niet per se een andere richting', aldus de woordvoerder.

De laatste jaarcijfers die het Dolfinarium publiceerde spreken de lezing van het dierenpark tegen. In het boekjaar over 2015-2016 moest het park een verlies van bijna 2,8 miljoen euro opgevangen uit het eigen vermogen. Een jaar eerder noteerde het Dolfinarium nog een verlies van 3,9 miljoen euro.

Zie ook: Opnieuw dramatisch jaar voor Dolfinarium: 2,8 miljoen euro verlies

Circus of dierenpark?

Tot slot vraagt hoogleraar Gremmen zich af wat het verschil is tussen het Dolfinarium en een circus. Dat is een gevoelig punt, omdat het in Nederland sinds 2015 verboden is om wilde zoogdieren in circussen te houden. Volgens dierenactivisten moet het Dolfinarium wel degelijk als circus gezien worden, omdat de dieren trucjes moeten doen.

De hoogleraar kan wel meegaan in die gedachte. 'In circussen verrichten dieren trucjes, net zoals de dieren in Het Dolfinarium dat ook doen. Ik ben dan ook wel benieuwd hoe Het Dolfinarium denkt dat het anders is dan een circus. Een oplossing voor het park zou in principe kunnen zijn om de dierenshows te laten vallen, maar dan kan je je al helemaal afvragen wat de relevantie nog is', besluit Grimmen.

Dolfinarium: 'geen trucjes, maar natuurlijk gedrag'

Taco Rietveld van Het Dolfinarium vertelt: 'De shows zijn volgens mij een hele goede manier om te zien hoe de dieren leven. Ze voeren geen trucjes uit, het zijn natuurlijke gedragingen en daarnaast is het ook voor het publiek heel vermakelijk. Kom maar eens een keer kijken, dat zeg ik ook altijd tegen de activisten. Dan kunnen mensen voor zichzelf zien hoe wij aandacht besteden aan educatie.' Of de dieren wel of niet getraind worden om de 'natuurlijke gedragingen' uit te voeren, dat vond de woordvoerder geen relevante vraag.

Zie ook: