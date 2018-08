Deel dit artikel:











Leren en werken in de Werkacademie Foto: Google Maps

DOETINCHEM - Betty Talstra, algemeen directeur van Laborijn in Doetinchem, en Alain van de Haar, sectordirecteur Educatie & Participatie van het Graafschap College in Doetinchem, hebben maandag hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking krijgt vorm in de Werkacademie van Laborijn.

Geschreven door Mediapartner Radio Ideaal

Deelnemers aan de Werkacademie zijn werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de Werkacademie worden zij uitgedaagd om de leiding te nemen in hun leven met als einddoel: duurzaam werk. Via werken, bij Laborijn of bij een aan de Werkacademie gelieerde ondernemer, en leren krijgen kandidaten een 'op maat' gemaakt ondersteuningsaanbod.