Groot bedrag voor sfeeracties De Graafschap

DOETINCHEM - De jaarlijkse collecte onder supporters van De Graafschap heeft een recordopbrengst opgeleverd. De actie van supportersgroep Brigata Tifosi rond het duel tegen FC Groningen was dit jaar goed voor ruim 26.000 euro.

'Een fantastisch bedrag waar de waardering vanaf spat! Nooit eerder haalde de Brigata Tifosi zoveel geld op in het stadion', schrijft de groep in een dankwoord aan alle Superboeren. 'Naast de collecte in het stadion hebben vele supporters een donatie per bank gedaan. Alles bij elkaar opgeteld is er maar liefst € 26.511,45 bij elkaar gebracht.'



De Superboeren wisten afgelopen jaren veel aandacht te trekken met unieke sfeeracties rondom wedstrijden van De Graafschap. Met het opgehaalde geld gaat men daar komend seizoen ongetwijfeld opnieuw voor zorgen. 'Het is een waanzinnig bedrag waar we hele mooie dingen mee gaan doen.'