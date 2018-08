'Waarom krijgt mijn kind geen cijfers meer op school?'

ARNHEM - Omroep Gelderland staat vandaag in het teken van nieuw onderwijs. Scholen geven bijvoorbeeld geen cijfers meer en maken geen meer gebruik van boeken. Onderwijsdeskundige Amber Walraven van de Radboud Universiteit in Nijmegen behandelde in de radio-uitzending van Omroep Gelderland reacties van luisteraars.

Luisteraar Harm vond het gek dat leerlingen steeds vaker dit soort systemen voorgeschoteld krijgen. Amber Walraven legde uit dat de reden dat veel scholen hiervoor kiezen, is om kinderen te stimuleren verder te kijken dan alleen een cijfer.

'Als je een cijfer ontvangt, dan ben je in principe klaar. Het vak of de stof is afgerond en het leerproces is voorbij. Wat je dan precies hebt geleerd, kan je weer vergeten. Krijg je geen cijfer, dan kan je dat leerproces continueren. Tussentijds wordt er nog steeds teruggekoppeld waar je staat, maar dan op een inhoudelijkere manier. Dat zegt uiteindelijk meer dan een 7 bijvoorbeeld', aldus de onderwijsdeskundige.

'Waar staat mijn kind dan?'

Daar reageerde beller Petra op: 'Maar ik wil toch weten waar mijn kind staat ten opzichte van de rest van zijn klas?'

Walraven: 'En dan kan ook zeker zonder cijfers. Leerlingen inzicht bieden en de juiste kennis leveren zodat ze zichzelf kunnen blijven ontwikkelen, is volgens mij veel meer waard.'

De universitaire docent zei dat alle scholen nog steeds moeten voldoen aan de voorschriften die bepaald zijn door de overheid. 'We hebben nog steeds een centraal eindexamen dat overal hetzelfde is. Het is aan de school hoe zij de kinderen klaarstomen voor dit examen.'

