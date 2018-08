Veroordeelde ex-voetballer AGOVV treft schikking

ALMELO - De tot 12 jaar cel veroordeelde oud-profvoetballer van AGOVV Ruud ter H. heeft een schikking getroffen met het bedrijf waar hij nog 85.000 euro schuld heeft. Dat bleek vanochtend in de rechtbank in Almelo, meldt RTV Oost.

De oud-voetballer van onder meer de club uit Apeldoorn werd vorige maand samen met zijn broer veroordeeld voor het doodsteken van Roelof Esman uit Winterswijk.

Zie ook: 'Moeder doodgestoken Winterswijker wil verdachten doodschieten'; justitie eist 12 jaar celstraf

Het bedrijf Home-NRG neemt z'n verlies en heeft het bedrag dat de oud-profvoetballer nog moet betalen gezet op 50.000 euro. 'Anders ben ik bang dat Ruud zijn bedrijf failliet laat verklaren en dan heb ik helemaal niets', zegt de bestuurder van Home-NRG. 'Maar voor die 35.000 die ik nu misloop, moet ik heel hard werken.'

Het bedrijf leverde zonnepanelen aan het bedrijf van Ter H., maar die heeft de oud-profvoetballer niet betaald.

Het huis van de oud-speler staat te koop, meldt RTV Oost. Daar was beslag op gelegd, maar is er nu weer afgehaald. Met de overwaarde kan Ter H. bij verkoop nu het verschuldigde bedrag aan Home-NRG betalen.

Roelof Esman

Ter H. werd samen met zijn broer begin juli veroordeeld tot 12 jaar cel voor het doodsteken van Roelof Esman uit Winterswijk. Ook de broer van Roelof werd neergestoken, maar die overleefde wonderwel. De steekpartij was vorig jaar zomer in het Overijsselse Reutum. De broers Ter H. gaan in beroep tegen hun veroordeling.

Volgens advocaat Speijdel heeft de oud-profvoetballer tijdens zijn gevangenschap het zonnepanelenbedrijf laten runnen door een werknemer. 'Zo had hij toch nog iets van een inkomen. Alleen, het is niet helemaal goed gegaan.'