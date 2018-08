Deel dit artikel:











Gedumpt konijn werpt jongen en gaat dood Foto: Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk (bewerking Omroep Gelderland)

HEELWEG - Een tam konijn dat zondag na haar bevalling is opgevangen door de dierenambulance, is in de nacht van zondag op maandag overleden. De zogenoemde 'vakantie' in natuurgebied de Vennebulten loopt daarmee dramatisch af.

Op het moment dat de wandelaars het dier vonden lag er al één konijntje naast de moeder. Toen Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk ter plaatse kwam, waren al haar zes nakomelingen geboren. De dierenambulance heeft het konijn met haar kleintjes opgenomen en vervoerd naar de opvang. Omdat het moederkonijn is overleden, wordt nu geprobeerd de kleintjes met de fles groot te brengen. 'Niet vrijwillig in het natuurgebied' Stichting Dierenambulance neemt aan dat het konijn daar niet vrijwillig terechtgekomen is. Maar niemand heeft het konijn als vermist opgegeven. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52