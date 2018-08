Hans Melchers: 'Geen zin in ontvangst Provinciale Staten in museum'

RUURLO - De Achterhoekse miljardair Hans Melchers heeft geen zin meer om Provinciale Staten woensdag persoonlijk te ontvangen in zijn museum MORE kasteel Ruurlo. Dit na de commotie die daarover in de Gelderse politiek ontstaan is. De SP en de Partij voor de Dieren boycotten het bezoek aan MORE, omdat zij Melchers als een omstreden persoon zien. Dat heeft te maken met de levering van chemische stoffen aan het Irak van Saddam Hoessein.

Melchemie, het toenmalige bedrijf van Melchers, werd in 1986 veroordeeld tot een boete van 100.000 gulden voor de levering van chemische stoffen aan Irak. De zaak kwam weer in het nieuws, toen het Amerikaanse advocatenkantoor MM Law aankondigde -namens slachtoffers en nabestaanden- schadevergoeding te gaan eisen van bedrijven die in de jaren tachtig chemische middelen hebben geleverd aan Saddam.

'Betreurenswaardige reactie politici'

Melchers heeft advocaat Geert-Jan Knoops gevraagd om onderzoek te doen naar de vermeende claim. 'Uit dit onderzoek is geen bewijs naar voren gekomen dat de heer Melchers noch Melchemie enig verwijt zou kunnen treffen terzake de gestelde claim.', aldus Knoops Het is dan ook betreurenswaardig dat een aantal politici kennelijk voornemens is om aan deze zogeheten claim gevolgen te verbinden, zonder dat men de feitelijke en juridische werkelijkheid kent.'

Ook doet de advocaat onderzoek naar de juistheid van het opleggen van de geldboete in 1986 aan Melchemie. Knoops bekijkt of deze veroordeling op grond van nieuwe gegevens ongedaan kan worden gemaakt. De zaak moet dan heropend worden, maar het is nog niet duidelijk of en wanneer dat gaat gebeuren.

Melchers haakt af

Melchers laat de ontvangst en het toespreken van Provinciale Staten in Ruurlo waarschijnlijk over aan zijn museumdirecteur. Mogelijk dat hij nog op andere gedachten wordt gebracht, maar zoals het er nu uitziet is hij er niet bij.