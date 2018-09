UIT op zondag: dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Heb je zin om er zondag lekker op uit te gaan, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

KLM Open in Spijk

Heb je altijd al een keer naar een officiële golfwedstrijd willen gaan, kun je dit weekend naar Spijk gaan. Daar wordt het internationale golftoernooi KLM Open gehouden. Tijdens het toernooi doen er echte golftoppers mee en zijn er ook nog allemaal andere activiteiten.

Nieuw talent bij Olympia's Tour

Gek op fietsen? Dan kun je zondag het beste een plekje langs de route van de Olympia's Tour zoeken. De oudste wielerwedstrijd in Nederland komt zondag door Gelderland heen. Van oudsher is deze wedstrijd dé opleidingskoers voor de beste amateurs van Nederland en ver daarbuiten. Van de winnaars van de afgelopen twaalf jaar zijn er elf renners daarna beroepswielrenner geworden.

Heel veel optredens bij 3 Oever Festival

In de Gelderse Poort kun je het hele weekend tijdens het 3 Oever Festival genieten van muziek, theater, dans, kunst en lekker eten en drinken. Er is voor ieder wat wils te doen want er doen ruim 200 artiesten mee. Het kleine genieten staat centraal, want er zijn geen grote podia. En houd je van kunst? Stippel dan een route uit langs de 3 Oever Open Atelier Route.

Nieuw kunst- en cultuurfestival in Hemmen

Gelderland is een nieuw kunst- en cultuurfestival rijker: Wereldwijd de Heerlijkheid. Op het oude landgoed de Heerlijkheid en in het dorp Hemmen in de Betuwe zijn tot en met 30 september werken te zien van verschillende kunstenaars te zien. Ook worden er op verschillende momenten rond de kasteelruïne en het kerkje van het landgoed muziekoptredens, dans, film, theater, lezingen en workshops gehouden.