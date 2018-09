UIT in het weekend: dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Zeepkistenrace dwars door Zeddam

De waaghalzen van Zeddam racen zaterdagavond weer van de Möllebult af tijdens de Zeepkistenrace. Jaarlijks loopt het Montferlandse dorp uit voor de race die dwars door het dorp gaat. De races beginnen om 17.00 uur. Aansluitend is er ook een feest op het plein.

Jazzfeest in Gorssel

Voor de echte jazzliefhebbers is er dit weekend in Gorssel IJssel Jazz. Sinds 2006 wordt het festival elk tweede weekend van september gehouden. In het dorp zijn er verschillende podia met optredens van nationale en internationale artiesten. Het festival is vrij toegankelijk.

Bridge to Bridge in Arnhem

Het is hét hardloopevenement van Arnhem, de Bridge to Bridge. Iedereen is zondag welkom om mee te doen. De start en finish vindt plaats op de iconische John Frost Brug. Daarnaast zijn er veel kleine evenementen die gerelateerd zijn aan de Slag om Arnhem en Operation Market Garden.

Monumenten kijken in heel de provincie

Meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland zijn dit weekend gratis te bezoeken tijdens Open Monumentendag. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt. Denk onder meer aan Kasteel Waardenburg, de Grote Kerk in Elst en het Huis met de Leeuwenkoppen in Dieren. Kijk hier voor de hele lijst.

Hiep hiep hoera! Luxor Live 10 jaar

Luxor Live in Arnhem is dit weekend jarig en wordt 10 jaar. Ze gaan dat zaterdag groots vieren met een 26 uur durend verjaardagsfeestival met onder meer verschillende optredens, een concert speciaal voor senioren en een honden disco.

Waylon, Golden Earring en Kraantje Pappie bij Golden Earring

Het jaarlijkse Tielse feestje op de Waalkade is vrijdagavond al van start gegaan, maar vandaag is er ook nog van alles te zien bij Appelpop. Zo kun je vandaag tijdens het gratis popfestival nog optredens zien van onder meer Waylon, Kraantje Pappie en Golden Earring.

Bloemencorso in Lichtenvoorde

In Lichtenvoorde kun je zondag weer genieten van de corsowagens die versierd zijn met miljoenen dahlia's. Er doen tijdens het Bloemencorso 18 grote wagens en 25 jeugdwagens mee. De optocht begint om 14.00 uur.