Nieuw Fluisterwoud betovert ’s-Heerenberg

ULFT - De trollen, kabouters en indianen van het Fluisterwoud in ’s-Heerenberg zijn afgelopen weekend zonder problemen van sprookjesbos gewisseld. De organisatie van het Mechteld ten Ham weekend moest noodgedwongen uitwijken naar een andere plek, omdat de Plantage bij Huis Bergh door de droogte niet gebruikt kon worden.

'Het is natuurlijk een alternatieve editie. We kregen vanuit Huis Bergh het bericht dat het heel moeilijk was om in de Plantage het Fluisterwoud vorm te geven vanwege de enorme droogte. Dat geeft veel risico als je er met grote groepen mensen naar binnen gaat', vertelt voorzitter Arjen Houdijk over de aanleiding van de verhuizing. 'We zijn toen direct met elkaar om de tafel gaan, want het niet doen dit jaar was absoluut geen optie.'



Toekomst onduidelijk

Uiteindelijk werd de route van het Fluisterwoud uitgestald op andere terreinen van het kasteel. Voor de honderden aanwezige kinderen maakte de verhuizing weinig uit, zij vermaakten zich als vanouds met de trollen, kabouters en indianen. Of het Fluisterwoud volgend jaar weer terugkeert naar de Plantage is nog niet zeker. 'Dat gaan we in de evaluatie bekijken, we gaan het liefste terug maar kunnen daar nu nog niets over zeggen', stelt Houdijk.