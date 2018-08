Doel gehaald: Overbetuwe is 7.000 spijkerbroeken rijker

Sinds begin maart konden mensen hun afgedankte spijkerbroeken op verschillende plaatsen in de gemeente deponeren. Ook een tweedehandswinkel in Elst deed mee aan de actie en bij het provinciehuis in Arnhem stond eveneens een container.

De ingezamelde broeken gaan naar een fabriek in Frankrijk, waar ze verwerkt worden tot isolatiemateriaal.

Kijk hier een reportage terug:

De 1900 kilo aan spijkerbroeken gaan ervoor zorgen dat de mensen in het gemeentehuis er vanaf eind 2019 warmpjes bij zitten. ‘Het is toch geweldig als je hier later met je kleinkinderen langsloopt en kunt zeggen: kijk, daar zit nog een spijkerbroek van opa of oma in’, aldus initiatiefneemster Colette Collé van de gemeente Overbetuwe.

