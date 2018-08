Woonstede en Warmtebedrijf Ede gaan voor groen!

EDE - Woonstede en het Warmtebedrijf Ede ondertekenen een overeenkomst voor aansluiting van de vijf appartementengebouwen van ‘De Zoom’ op groene warmte in plaats van aardgas. Bijzonder, omdat het voorlopig de laatste collectieve aansluiting is in een rij van inmiddels ruim 3000 sociale huurwoningen. Maar hier stopt het niet: binnenkort worden ook de eerste individuele aansluitingen in bestaande sociale huurwoningen gerealiseerd. Een mooi moment om even stil te staan bij deze stevige duurzaamheidsprestatie.

Na de officiële ondertekening van de appartementencomplexen ‘De Zoom’, wordt nog eens teruggeblikt hoe het allemaal begon. In 2013 werd de term ‘VanGasLos’ nog zelden gebruikt. Toch vond Warmtebedrijf Ede in Woonstede een partner met dezelfde duurzame toekomstvisie: het vervangen van fossiele brandstoffen voor hernieuwbare. Valentijn Kleijnen, directeur van Warmtebedrijf Ede: 'Wij zijn erg blij met de vooruitstrevende rol die Woonstede vanaf het begin af aan heeft gespeeld. Met hun hulp heeft groene warmte in Ede een vliegende start kunnen maken, zodat we over twee jaar in Ede al 50.000 ton CO2-uitstoot per jaar besparen.'

Duurzame toekomst

Marian Teer, directeur van Woonstede legt uit waarom de woningcorporatie vaart maakt met de energietransitie: 'Wonen moet ook in de toekomst schoon, veilig en duurzaam blijven. Het gebruik van aardgas draagt bij aan de opwarming van de aarde, ons Nederlandse aardgas raakt op en bovendien veroorzaakt onze aardgaswinning aardbevingsschade in Groningen. Genoeg redenen om gebruik van aardgas terug te dringen en goede alternatieven in te zetten.'

Duurzame doelen in zicht

Nieuwbouwwoningen in Ede, waaronder ook die van Woonstede, krijgen niet langer een aardgasaansluitingen meer. Maar Woonstede verduurzaamt ook haar bestaande woningvoorraad in rap tempo. Verschillende van hun VvE’s, waaronder straks dus ook De Zoom, krijgen al duurzame ruimteverwarming en warm tapwater uit het duurzaamste warmtenet van Nederland.

De derde installatie ‘Bio-Energie Ede Noord’, die naar verwachting eind 2018 in werking wordt genomen, maakt haar groene warmte ook uit duurzame lokale resthoutstromen. Valentijn Kleijnen: 'Het merendeel van onze biomassa is afkomstig uit knip- en snoeihout uit de tuinen van Ede en omliggende gemeenten en komt uit stedelijk groenbeheer en agrarisch landschapsbeheer. Een derde komt uit boslandschap: de Prunusbestrijding door de gemeente Ede, en tak- en tophout zonder verder nut dat voortkomt uit regulier bosbeheer in de regio. Er komt geen biomassa uit het buitenland, en we gebruiken ook geen goed hout dat bijvoorbeeld voor meubels kan worden gebruikt. De Bosbeheerders in Nederland zorgen er bovendien voor dat er voldoende resthout op de bosbodem achterblijft.'

Binnenkort heeft Warmtebedrijf Ede, naast drie bio-energie installaties en ca. 30 km duurzaam warmtenet, ook 18.000 woningaansluitingen in Ede gerealiseerd. Kleijnen is enthousiast: 'Het ziet ernaar uit dat we het streven van 20.000 aansluitingen in 2020, zoals in 2015 opgetekend in een gezamenlijke ambitieverklaring, gewoon gaan halen!'