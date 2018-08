Gesink mist WK wielrennen door val

VARSSEVELD - Wielrenner Robert Gesink uit Varsseveld mist over een maand de WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck vanwege zijn val maandag. Dat bevestigt bondscoach Thorwald Veneberg tegen de NOS.

De renner van Lotto-Jumbo kwam tijdens een training in de Verenigde Staten ten val op een slecht deel van de weg, waar ook werkzaamheden waren. Hij brak daarbij zijn sleutelbeen en twee ribben.

Gesink was zeker van een plaats in de selectie van Veneberg, die de 32-jarige renner goed kon gebruiken op het heuvelachtige parcours van de wegwedstrijd.

De Achterhoeker was in Noord-Amerika om zich voor te bereiden op World Tour-wedstrijden in het Canadese Quebec en Montreal.

