Vrouwen uit Harderwijk aangehouden voor insluiping Arnhem

ARNHEM - Twee vrouwen (42 en 23) uit Harderwijk zijn maandagochtend aangehouden op verdenking van insluiping eerder die dag aan de Biljoenlaan in Arnhem.

De 72-jarige bewoonster van een woning aan de Biljoenlaan deed maandag rond 10.00 uur de deur open toen er werd aangebeld. Voor de woning stond een vrouw die aangaf nieuw in de buurt te zijn en wat vragen over de buurt wilde stellen.

Tweede vrouw stiekem naar binnen

Toen de bewoonster in de woonkamer met de vrouw stond te praten hoorde ze ineens vanaf de bovenverdieping haar dochter roepen. Het bleek dat een tweede vrouw de bovenverdieping aan het doorzoeken was.

Waarschijnlijk heeft de eerste vrouw de deur niet achter haar gesloten waardoor de tweede vrouw ongemerkt naar binnen kon komen. Nadat de dochter begon te roepen zijn beide vrouwen naar buiten gerend.

Kenteken zorgt voor aanhouding

De dochter is achter ze aan gegaan en kon het kenteken noteren van de auto waarin ze wegvluchtten. De politie werd gebeld en ging op zoek naar de auto. Die even na 11.00 uur in Harderwijk werd aangetroffen.