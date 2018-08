Deel dit artikel:











Paard in de sloot in Lienden Foto via Facebook brandweer Lienden

LIENDEN - Een paard is dinsdagmorgen in Lienden in de sloot geraakt. Het dier zit helemaal in het water en moet er door de brandweer worden uitgesleept.

De brandweer van Lienden werd even voor 9.00 uur gealarmeerd vanwege de situatie, aan de Muiskampweg. Brandweerlieden zijn druk doende om het paard met spanbanden op het droge te krijgen. Of het dier bij de val gewond raakte is onbekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52