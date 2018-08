Deel dit artikel:











Koeien moeten weg om giftig gas uit maiskuil Foto: Omroep Gelderland

VOORST GEM VOORST - De brandweer rukte dinsdagmorgen uit voor silogas uit een maiskuil in Empe. De bult met geoogst mais was 30 bij 6 meter groot. Het gevaar is geweken, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Land- en Tuinbouworganisatie LTO en de brandweer waarschuwen dezer dagen voor levensgevaarlijke gassen in maiskuilen. De gassen ontstaan door de extreme droogte waardoor er meer stikstof in de maiskuilen zit. Ze zorgen voor geel-bruine dampen. Vanwege het gevaarlijke silogas werden aan de Breestraat in Empe enkele tientallen koeien geëvacueerd. Politie, brandweer en gemeente riepen op niet te komen kijken. Kijk hier een eerdere reportage terug over de gassen: