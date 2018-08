Deel dit artikel:











Hennepkwekerij ontdekt bij brand FOTO: GinoPress

VAASSEN - Bij een brand in een woning in Vaassen zijn de hulpdiensten maandagavond op een hennepkwekerij gestuit. De bewoner is aangehouden.

Op zolder werd een kleine plantage met ongeveer 400 planten aangetroffen.



