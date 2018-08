VIDEO: Veel vragen inwoners over invoering afvalsysteem

TIEL - De invoering van de nieuwe manier van afval ophalen door AVRI dat per 1 januari 2019 zou moeten ingaan in Tiel en omstreken, blijft de gemoederen bezighouden. De afvalverwerker wil ondergrondse containers installeren, waarin bewoners met een pasje hun restafval kwijt kunnen. Daarvoor moeten ze dan betalen.

Er zijn veel vragen bij inwoners van de regio over het nieuwe systeem waaronder de vraag hoe het geregeld is met individuele persoonsgegevens omdat de container met een persoonsgebonden pasje moet worden geopend.. AVRI heeft al bekendgemaakt dat incontinentiemateriaal in het eerste jaar nog niet apart kan worden ingezameld. Daarnaast is ook de definitieve tariefstelling onderwerp van discussie evenals hoe blik wordt inzamelen.

Arnhem haalde vorig jaar het slot van de ondergrondse container omdat de rechter oordeelde dat de gemeente geen informatie van gebruikers mag opslaan via de afvalpas.

Een inwoner van Arnhem maakte meteen bezwaar tegen dat systeem, omdat de gemeente op die manier bij kan houden waar, wanneer en hoeveel vuilnis hij weggooit zonder dat daar een reden voor is. Ook kan uit zijn gegevens afgelezen worden wanneer hij bijvoorbeeld met vakantie is. Zijn actie had succes. Elke ondergrondse container, in Arnhem staan er meer dan duizend, is omgezet en kan zonder pasje worden geopend..

