Rook je wiet? Dat komt door je genen

NIJMEGEN - 35 genen bepalen hoe waarschijnlijk het is dat iemand wiet gaat roken. Schizofrenie speelt daarbij een rol. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Een groot onderzoek onder meer dan 180.000 mensen naar de genetische aanleg voor het gebruik van wiet toont aan dat cannabisgebruik samenhangt met psychische gezondheid en persoonlijkheid.

Het is wereldwijd het grootste onderzoek naar de erfelijke aanleg van cannabisgebruik. En één van de conclusies is dat mensen met gevoeligheid voor schizofrenie een grotere kans hebben om te beginnen met het gebruik van cannabis.

Het resultaat van het onderzoek verscheen maandag in het vakblad Nature Neuroscience.

Schizofrenie en cannabis

In het onderzoek is een nieuwe analysetechniek gebruikt om verbanden tussen het gebruik van wiet en mentale stoornissen in kaart te kunnen brengen. 'We zijn er in geslaagd aan te tonen dat schizofreniesymptomen leiden tot een grotere kans op het gebruik van cannabis', zegt hoofdonderzoeker Jacqueline Vink.

Onderzoekers hebben niet kunnen vaststellen dat wietgebruik ook schizofrenie veroorzaakt.

Nieuw onderzoek

Het Nijmeegse onderzoeksteam is inmiddels begonnen met een nieuwe studie. Daarin wordt gekeken naar welke genen een rol spelen bij hoe vaak en hoeveel cannabis mensen gebruiken.