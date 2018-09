UIT in het weekend: dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Forten bekijken tijdens het Fortenfestival

Zo kun je dit weekend naar het Fortenfestival. Vanaf zaterdag staan een week lang bij veel forten Nederland de poorten open. In Gelderland kun je onder meer naar Fort Pannerden en naar Werk aan het Spoel in Culemborg. Daar wordt zondag ook nog speciaal het festival 'Spoel' gehouden met muziek, theater en poëzie.

Sleepboten en Shantykoren in Nijkerk

Nijkerk staat dit weekend in het teken van sleepboten en shantykoren. Tijdens de Nijkerkse Sleepbootdagen meren meer dan veertig oude schepen aan die van dichtbij te bewonderen zijn. Vanwege het vijfjarig jubileum van het Zeemanskoor Nijkerks Welvaren wordt er zaterdag ook een Shantyfestival in de stad gehouden.

Høken in Zelhem

Gek op de muziek van Normaal en op høken, dan kun je dit weekend het beste naar Zelhem gaan. In café De Tol wordt namelijk het Høkersweekend gehouden. Van vrijdag tot en met zondag is het café het decor voor de jaarlijkse reünie van de fans van de Achterhoekse band. Natuurlijk zijn er het hele weekend verschillende live-optredens.

Stadsfeest in Doetinchem

Het is een groot feest in Doetinchem dit weekend vanwege het Stadsfeest. Er is van alles te doen. Zo kun je naar verschillende optredens van bekende en minder bekende artiesten en is er van alles te doen in de winkelstraten. Op zondag wordt het feest afgesloten met een grote vuurwerkshow.

Meer dan duizend paarden in Elst

Elst staat maandag weer in het teken van de jaarlijkse Elster Paardenmarkt. Het is één van de oudste paardenmarkten van Nederland en vindt dit jaar voor de 758ste keer plaats. Er zijn ruim 1200 paarden op de markt, maar er zijn onder meer ook demonstraties, oude trekkers te zien en live-muziek.