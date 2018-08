Proef tegen blauwalg in Grolse gracht

GROENLO - In de Grolse gracht in Groenlo start deze dinsdag een proef om te onderzoeken hoe blauwalg kan worden bestreden. Blauwalg kan schadelijk zijn voor de gezondheid en komt vooral voor bij warm weer en droogte.

Met de proef testen gemeente Oost Gelre en Waterschap Rijn en IJssel drie verschillende maatregelen in de praktijk.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat er te veel voedingsstoffen in de gracht komen. Vooral een te grote aanvoer van fosfor veroorzaakt de groei van blauwalgen in de gracht.

Drie van de meest kansrijke maatregelen worden nu in de praktijk getest. De eerste maatregel is het aanbrengen van een dikke ijzerrijke zandlaag, de tweede is het aanbrengen van extra zuurstof in het water, maatregel drie is een combinatie van de eerste twee.

Met behulp van een kraan worden 16 zogenoemde enclosures (grote buizen) in de gracht geplaatst. Dit gebeurt aan de noordkant van de gracht in Groenlo.

Het Aquatisch Kenniscentrum Wageningen (AKWA-NIOO) voert het onderzoek uit. Na twee maanden worden de resultaten bekeken.