Boels Ladies Tour twee dagen in Gelderland

De winnares van vorig jaar, Annemiek van Vleuten uit Wageningen, legde toen de basis voor haar eindzege in de proloog van haar eigen woonplaats. Morgen start en eindigt de tweede etappe in Nijmegen, het wordt waarschijnlijk een pittige rit door de heuvels rondom Groesbeek.

Het parcours loopt vanaf de Markt onder de Sabelspoort door over het fietspad langs de Rijnkade richting de Nieuwe Kade. Via de Onderkade rijden de wielrensters over de Vossenstraat, Weerdjesstraat en Kleine Oord naar de Turfstraat om weer bij de Markt te eindigen.

De route:

Live op TV Gelderland

De Boels Ladies Tour duurt tot 2 september. Omroep Gelderland zendt dagelijks van 14.30 tot 16.30 uur de laatste vijftig kilometer van de desbetreffende etappe uit. De openingsetappe in Arnhem wordt deze dinsdag gecombineerd met het wielerevenement Rush-Hour, dat ook in Arnhem plaatsvindt.

