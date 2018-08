Ouders Alem bezorgd om ontuchtzaak: 'We weten van niks'

ALEM - Ouders in de misbruikzaak in Alem worden amper geïnformeerd over de ontucht door hun 45-jarige dorpsbewoner. Dat baart hen zorgen. 'Onze kinderen kwamen regelmatig met hem in aanraking, maar wij weten van niks', zeggen meerdere ouders in het Brabants Dagblad.

De ouders vinden dat te weinig mensen geïnformeerd zijn door het Openbaar Ministerie.

De man werd eind juli opgepakt op verdenking van het vervaardigen van kinderporno en ontucht met minderjarigen. Hij zou bij zeker vijf kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar hebben toegeslagen. Hij woont al jaren in het dorp en is actief bij de lokale activiteitenclub voor kinderen van de basisschool en de hockeyclub in Zaltbommel.

'Wij zijn er niet gerust op', zeggen de ouders tegen de krant. 'Want hoe gaan we hier mee om? We weten niet wat verstandig is. Aan de ene kant willen we natuurlijk weten of er iets gebeurd is, maar aan de andere kant willen we onze kinderen geen angst aanpraten.'

Justitie zwijgt

Het Openbaar Ministerie geeft bewust geen informatie om het onderzoek niet te schaden en vanwege de privacy van alle betrokkenen. 'Wel wil ik alle ouders die zich zorgen maken het advies geven om contact op te nemen met hun gemeente', zegt een woordvoerster in het Brabants Dagblad.

In de krant zegt de voorzitter van hockeyvereniging MHC Bommelerwaard dat alle leden inmiddels weten dat de verdachte tot deze zomer een vrijwilliger van de hockeyclub was. 'De man is een paar jaar bij ons actief geweest. Hij coachte het team van zijn dochter. Het spreekt voor zich dat hij hier nooit meer als vrijwilliger terug kan keren.'

