Zieke Mees (5) komt voor de tweede keer in actie voor KiKa

WIJCHEN - In 2016 hoorde Mees (5) dat hij Acute Lymfatische Leukemie heeft. Het eerste zware jaar zit er op en hij krijgt nu nog tot december chemo medicijnen toegediend. Desondanks doet hij samen met zijn team Run For Mees! voor de tweede keer mee aan Run for KiKa Nijmegen op zondag 7 oktober op de Berendonck in Wijchen.

In december van 2016 kwamen de ouders van Mees erachter dat Mees ziek was; zijn karakter veranderde, hij werd sneller boos en was veel moe. Hun onderbuik gevoel dat iets niet klopte bleek juist, hij kreeg de diagnose Acute Lymfatische Leukemie. Na een zwaar jaar achter de rug te hebben, komen ze nu in een onderhoudsfase terecht waarbij Mees veel medicijnen krijgt.

Ren mee met team Run for Mees!

Bij Run for KiKa halen deelnemers zoveel mogelijk geld op voor meer onderzoek naar kinderkanker.

De ouders van Mees weten als geen ander hoe belangrijk het is dat er genoeg geld is om zoveel mogelijk onderzoek te kunnen doen. Daarom roept team Run for Mees! iedereen in Nijmegen en omgeving op om met hen mee te rennen: 'Twijfel je nog? Gewoon meedoen, het is echt voor een heel goed doel en het is een bijzondere ervaring en dag.'

Run for KiKa Nijmegen

Run for KiKa is hét hardloopfestival voor de hele familie. Op de Berendonck vindt op 7 oktober de 3e editie van Run for KiKa Nijmegen plaats. Ga de uitdaging aan met de 10 KM Run of kom in KiKa-oranje sferen met de 5 KM Orange Run. Voor de kleintjes is er een te gekke KidsRun van 200 m, 500 m en 1 km.

Inschrijven voor Run for KiKa kan via www.runforkika.nl/doe-mee-als-runner.

Het sponsoren van team Run For Mees! kan via www.runforkika.nl/runformees!