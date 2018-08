Nieuwe aanwinst NEC gepresenteerd op basisschool

NIJMEGEN - NEC heeft een nieuwe aanwinst: Mathias Bossaerts. De Belg tekende dinsdagochtend tussen de kinderen bij basisschool NSV 2, de Nijmeegse Schoolvereniging 2.

De 22-jarige verdediger tekende voor drie jaar bij de Nijmeegse club, die al een lange tijd interesse had. Hiervoor speelde Bossaerts bij KV Oostende, waar hij niet aan spelen toekwam.

De Belgische club wenst de speler op Twitter veel succes.

Bossaerts, veelvuldig jeugdinternational voor België, speelde in de jeugd voor Anderlecht en Manchester City. In 2016 tekende hij een contract bij KV Oostende en debuteerde hij als verdediger in de Jupiler Pro League.

