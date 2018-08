Deel dit artikel:











Wat gebeurde er in 1943?

ARNHEM - Kamp Vught wordt in gebruik genomen en vanuit de Hollandsche Schouwburg worden de eerste Joden er naartoe gebracht. Opstanden breken uit in het Joodse getto in Warschau.

Radio Oranje roept Nederlandse ambtenaren op om meer verzet te plegen. Na een aanslag op een collaborateur sluit de bezetter alle universiteiten en volgen razzia's op studenten. In februari gaat het eerste transport met Joodse kinderen richting Polen. Steeds meer Joden duiken onder op het platteland, de Duitsers waarschuwen voor zware straffen voor hen die onderdak bieden. Het verzet vernietigt het bevolkingsregister van Amsterdam, de daders worden gepakt en doodgeschoten. Eind april gaat de ondergrondse samenwerken in de Raad van Verzet (RVV). In de eerste week van mei moeten alle Nederlandse mannen tussen de 18 en 35 zich melden voor de Arbeitseinsatz, velen duiken onder. Iedereen moet zijn radiotoestel inleveren. Steeds meer treinen met Joodse Nederlanders rijden naar de kampen, Het Parool maakt melding van het vergassen van Joden in Auschwitz. Augustus; de Duitsers krijgen een zware klap, de strijd om Stalingrad gaat verloren en het Oostfront staat daardoor op instorten. De VS, Groot-Brittanië en de Sovjet-Unie overleggen over het plannen van D-Day, de opdeling van Duitsland en de verdere oorlogstactiek tegen de nazi's en Japan.