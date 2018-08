Wat gebeurde er in 1940?

ARNHEM - Het Nederlandse leger is paraat, generaal Winkelman wordt benoemd tot opperbevelhebber van landmacht en marine. De Sovjet-Unie begint in januari de Winteroorlog en valt Finland aan.

In april valt Duitsland Noorwegen en Denemarken binnen. En dan gebeurt waar iedereen bang voor was; op 10 mei stuurt het Duitse leger zijn troepen naar Nederland, en ook België, Luxemburg en Frankrijk moeten nu de wapens opnemen om zich te verdedigen. Als de Grebbelinie valt en Rotterdam wordt gebombardeerd kan Nederland niet anders; op 15 mei is de capitulatie een feit.

In juni vallen er Duitse bommen op Parijs en sluit Italië zich aan bij Nazi-Duitsland. Een maand later beginnen de uitzendingen van Radio Oranje dat de hoop op een spoedig einde aan de oorlog levend probeert te houden.

De luchtoorlog om Groot-Brittanië, de 'Battle of Britain', breekt op 10 juli uit en die zomer rukken de Russen verder op door Oost-Europa. In september beginnen de Britten met het bombarderen van Duitse steden. Eind oktober voert de bezetter in Nederland de spertijd in en het jaar eindigt met voorbereidingen van Hitler om de Sovjet-Unie aan te vallen en met bommen op Londen.