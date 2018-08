Wat gebeurde er in 1939?

ARNHEM - De oorlog hangt als een dreigende, donkere wolk boven Europa. Duitsland heeft eerder Oostenrijk geannexeerd en een pact met Japan afgesloten.

Nederland kondigt op 28 augustus de totale mobilisatie af en hoopt buiten de strijd te kunnen blijven. De grote Europese landen bereiden zich voor op dat wat onvermijdelijk lijkt en Frankrijk, Groot-Brittanië en de Sovjet-Unie beloven elkaar te hulp te schieten bij een Duitse aanval. Als de Duitsers begin september Polen binnenvallen is de Tweede Wereldoorlog een feit. Nederland verklaart zich neutraal, net als de VS. De Russen vallen Polen ook aan en delen het land op, samen met de Duitsers. Groot-Brittanië en Frankrijk zijn vanaf dat moment in oorlog met Duitsland. De VS zeggen in november steun toe aan de geallieerden ondanks het neutraal-zijn. In december komen de eerste Canadese troepen aan in Engeland.