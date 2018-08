Brand legt chalet in de as

WEZEP - Een uitslaande brand heeft maandagnacht een houten chalet volledig verwoest. De brand woedde op camping De Heidehoek aan de Heidehoeksweg in Wezep.

Er hingen flinke rookwolken laag boven de Stationsweg en de Industrieweg in Wezep. De politie wist voor aankomst van de brandweer de bewoners in veiligheid te brengen.

De brand was na enige tijd onder controle en geblust. Het nablussen heeft nog wel enige tijd geduurd. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend.

Meer branden op camping

Op deze camping zijn vaker branden geweest. In mei 2010 ontstond brand in een stacaravan. Een maand later brandde een stacaravan volledig af, hierbij vielen destijds twee gewonden. In april 2014 zorgde een brandend bankstel voor rook- en waterschade.