Onderdelen auto liggen meters verderop na botsing

DOETINCHEM - Op de A18 is maandagavond een ongeluk gebeurd. Door een nog onbekende oorzaak knalde een auto een kilometer voorbij de oprit Doetinchem-Oost tegen de vangrail.

De bestuurder is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De auto is total-loss. Onderdelen lagen meters verderop. De oprit naar de snelweg richting Arnhem was enige tijd dicht.