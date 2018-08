Deel dit artikel:











PvdA Harderwijk niet blij met 'promotie' omstreden bestrijdingsmiddel Japanse duizendknoop - Foto: Pixabay

HARDERWIJK - De PvdA in Harderwijk is niet te spreken over een folder van de gemeente over het bestrijden van onkruid.

In de flyer krijgen inwoners tips om verspreiding van de Japanse duizendknoop tegen te gaan. Een van de adviezen is om het onkruid te lijf te gaan met het omstreden bestrijdingsmiddel Roundup. In de onkruidverdelger zit glyfosaat en volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het 'waarschijnlijk kankerverwekkend'. Aan de andere kant zeggen Europese en Amerikaanse autoriteiten dat het veilig te gebruiken is. In België mogen particulieren het sinds vorig jaar niet meer gebruiken. De PvdA in Harderwijk noemt de folder 'promotie van Roundup'. De partij vraagt zich ook af of de consumentenversie van het onkruidmiddel wel sterk genoeg is voor bestrijding van de agressieve Japanse duizendknoop. De PvdA wil van het Harderwijkse college opheldering over de kwestie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52