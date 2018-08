Sven Braken bekijkt het positief bij NEC: we blijven wel doorgaan

UTRECHT - De gevierde man bij NEC was Sven Braken. Hij miste kansen, maar revancheerde zich ook door in de slotseconden de winnende te maken tegen Jong FC Utrecht.

En dus was de centrumspits opgelucht, blij en vooral positief in zijn commentaar. 'Een heerlijk moment om op het eind nog zo'n goal te maken. Maar ik had daarvoor natuurlijk al een enorme kans. Die moet er gewoon in van zo dichtbij', keek Braken ook kritisch terug.

'Met alle respect, maar van Jong FC Utrecht moeten wij winnen. Vorige week speelden we al gelijk, dat mocht nu niet opnieuw. We bleven doorgaan en raakten niet in paniek. Dan is er de ontlading met de supporters na afloop. Drie punten is heerlijk', aldus Braken.