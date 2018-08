Rolstoelbasketbalsters feestelijk onthaald na binnenhalen wereldtitel

Familie en vrienden stonden zowel het mannen- als vrouwenteam al op te wachten. Voor de vrouwen was het extra speciaal. 'Het is voor het eerst dat we de wereldtitel hebben binnengehaald', zei speelster Corina van Rooij uit Culemborg. 'Vier jaar geleden waren we heel dichtbij. Maar nu hebben we 'm echt.'

In het hotel op Papendal kregen alle speelster nog een bos bloemen en daarna mochten ze naar huis. 'Dit is echt gaaf! Het voelt zo onwerkelijk.' zei speelster Mariska Beijer. Met 21 punten en 12 rebounds was ze de topscoorder in de finale tegen Groot-Brittannië.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

'We gaan dit winnen'

'Op een gegeven moment keek ik op het scorebord en toen dacht ik bij mezelf dit gaan we winnen', vertelde Van Rooij over de finale. 'De Britten staan al op zo'n achterstand, dit kunnen ze niet meer goed maken.' Volgens Van Rooij was de ontlading bij het eindsignaal dan ook enorm. 'Dit was voor ons allemaal zo'n bijzonder moment.'

Aan de zijkant stond Gertjan van der Linden, de tevreden bondscoach. 'Ik ben ontzettend trots op mijn speelsters. Het is gewoon een enorme prestatie die de Nederlandse vrouwen hier neerzetten. We hebben er het afgelopen jaar keihard voor gewerkt en dan is dit toch wel de terechte beloning voor alles wat we als team hebben gedaan.'

Luister hier naar het gesprek met Carina de Rooij: