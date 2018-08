ARNHEM - .

In het zuidelijke deel van Het Nationale Park De Hoge Veluwe; het deel dat grenst aan het vliegveld Deelen, zijn veel overblijfselen te vinden van de Tweede Wereldoorlog.

In de omgeving van Deelen hebben de Duitsers destijds het militaire vliegveld Fliegerhorst Deelen aangelegd. Dit vliegveld lag gedeeltelijk op het grondgebied van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Dit deel van het Park is prachtig, en is voor vele bezoekers een stuk minder bekend dan de rest van het Park.

Tijdens deze wandelexcursie bezoekt u het gebied rondom het vliegveld, een gebied waar u normaal gesproken niet mag komen. Het accent ligt op een aantal herkenbare overblijfselen van dit belangrijke vliegveld uit de Tweede Wereldoorlog.

De excursie gaat voor een deel door moeilijk begaanbaar terrein en zal ongeveer 2,5 uur duren.

https://www.hogeveluwe.nl/nl/agenda/wandelexcursie-hoge-veluwe-en-tweede-wereldoorlog