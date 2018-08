Bevrijdingsfestival & Kindervrijmarkt

GROESBEEK - .

Bevrijdingsfestival van 10.30-16.30 uur met kleurrijke kindervrijmarkt. Entreeprijs € 3,- pp (is incl. museumbezoek, festiviteiten en parkeren). Jongeren t/m 17 jaar gratis. Museumkaart geldig.



Tevens:

- Live muziekoptredens door Delta Swing Band, The Cowpokes, Doedelzakspeler Albert van Spierenburg en accordeonist Pieter Geijsberts;

- radioshow met zend- en ontvangstapparatuur uit WO2;

- verkoop 2e hands boeken WO2;

- show van radiografisch bestuurbare militaire modelvoertuigen en Oldtimers;

- hoepelworkshops door La Hoop;

- historische foto's maken door PicsPoint Fotografie;

- schminken;

- Exodus Evacuatiegroep beeldt de evacuatie in '44-'45 uit;

- In samenwerking met het Bevrijdingsmuseum organiseert Grateful Generation Tours spannende fieldtrips in een authentieke Willy's MB uit WO2 (2 tot 3 personen) langs de slagvelden van Market Garden. Het zijn korte tours van 30 minuten, voor jong en oud maar absoluut een must voor de jeugd. Kosten: € 7,50 pp, alleen contant te betalen. (exclusief € 3,- voor festiviteiten en bezoek museum). Museumkaart niet geldig. Ook voor donateurs en medewerkers van het museum geldt voor dit evenement de gestelde entreeprijs. Ieder half uur doorlopend van 10.30-16.30 uur. Reserveren ter plekke op de dag zelf.



Tevens doortocht door het museum van de Euregio Vrijheidswandeling.