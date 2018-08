NEC slaat toe diep in blessuretijd en klopt Jong FC Utrecht alsnog (1-2)

UTRECHT - NEC heeft in extremis Jong FC Utrecht verslagen. In Galgenwaard sloeg de ploeg van trainer De Gier in de laatste seconden toe (1-2).

GOAL!! 90+5: ongelooflijk! NEC scoort in de laatste minuut van de blessuretijd. Diepe bal op spits Braken die leep Nijhuis verschalkt. Het is toch nog 1-2 en NEC wint dus.

88e: NEC kan een sterke fase geen vervolg geven. Pas in de slotfase weer een mogelijkheid. Nu voor Overtoom. Het lijkt uit te draaien op 1-1. Opnieuw een teleurstelling voor NEC.

74e: Weer een kans! Nu een nog veel grotere voor Braken die van een meter of drie over het doel van Jong Utrecht mikt.

73e: NEC combineert goed via Achahbar door de as. Okita met zijn eerste kans, maar weer Nijhuis op zijn post. De nieuweling brengt bravoure. De druk van NEC neemt toe.

Zorgelijke blik bovenin bij de NEC-delegatie met Wilco van Schaik (met bril), de algemeen directeur van de Nijmegenaren. Van Schaik werkte overigens jaren bij FC Utrecht waar hij (financieel) goed werk verrichte.

72e: aardige actie van de verder veel te anonieme Darri. Hij kapt en draait en ziet zijn schot gepakt door Nijhuis.

67e: Mart Dijkstra eraf. Daar zijn de eerste minuten voor Jonathan Okita. Een dienende draver voor een vaardige snelle vleugelspits. Achahbar gaat 'op tien' spelen. Overtoom moet meer in de controle spelen.

64e: Nu gaat de ervaren Rens van Eijden in de fout. NEC heeft geluk dat invaller Hilterman zwak inschiet. Coutinho brengt redding. Het blijft 1-1.

60e: Lartey-Sanniez op de grond, maar enkele minuten later kan de rechtsback verder.

55e: Labylle legt op links goed terug, maar Overtoom (met veel ruimte) schiet hoog over. Grote kans NEC.

50e: Vooralsnog blijft het te plichtmatig bij NEC. In dit soort wedstrijden, voor bijna lege tribunes op een maandagavond, komt het vooral aan om het mentale aspect.

Op weg naar de tweede helft waarin het beter zal moeten voor NEC. Negatieve hoofdrolspeler was Coutinho, de keeper. Naast hem linksback Labylle. Ook hij speelt matig.

Vlak voor de hoofdingang een standbeeld van Frans van Seumeren, die tientallen miljoenen euro's in deze club pompte.

45+1 Foutje nog van Van den Berg, maar Jong FC Utrecht straft het niet af.

De ruststand is 1-1.

45e: Het is bijna rust in Galgenwaard. NEC is beter, maar af en toe ook slordig.

GOAL NEC 40e: NEC doet snel iets terug. Achahbar maakt een met een volley een prima goal na een inworp van Dijkstra. Het is weer gelijk, 1-1.

Het is dus 1-0. Verrassend, maar NEC werd gaandeweg de eerste helft al steeds slordiger. Vooral Dijkstra lijkt niet echt geconcentreerd en is vaak te laat.

GOAL UTRECHT 32e: Coutinho blundert op een schot van Pattynama en Venema scoort voor Jong Utrecht.

30e: de grootste kans van dit duel is voor Jong Utrecht. Diepe bal waar NEC Mallahi kwijt is. Coutinho houdt in om geen penalty te veroorzaken, maar Mallahi komt niet weer tot een schot. Vervolgens is Kvida zeer onrustig en scoort Venema bijna. Geschutter achterin bij NEC.

23e: Een kwart wedstrijd zit er al op. Ook uit deze corner scoort NEC niet. Het tempo ligt vaak te laag en het voetbal is nog te voorspelbaar. Veel gaat door het midden. Utrecht blijft daarom vrij makkelijk overeind.

14e: Twee mogelijkheden voor de spits die bleef. Sven Braken schiet over en treft Nijhuis op zijn weg. Het blijft voorlopig 0-0, maar NEC is duidelijk sterker.

11e: Daar was bijna de 1-0 voor NEC. Mooie vrije trap van Overtoom maar de bal raakt de paal. Darri werd aangetikt door Brinkman.

6e: een eerste schot van NEC in het stille stadion waar ongeveer 100 fans van de Nijmeegse club in het uitvak zitten. Dijkstra schiet hoog over.

Op de hoofdtribune valt het nog mee..Veel mensen vinden favoriet NEC natuurlijk toch een interessante tegenstander voor Jong FC Utrecht.

20.00 uur: de wedstrijd is begonnen onder leiding van scheidsrechter Joey Kooij.

NEC loopt het veld op. Met rugnummers 7 en 10 spelers die voor creativiteit en dus acties moeten zorgen. Achahbar en Darri, de vleugelspitsen.

Daar is ook Bart Latuheru, die vanavond hoopt dat zijn voormalige club de eerste driepunter van het seizoen pakt.

19.45 uur: Jong FC Utrecht ging in het eerste duel dit seizoen kansloos onderuit tegen Go Ahead Eagles. Het werd 5-0. 'We hebben alleen maar iets te verliezen vanavond', vindt trainer Jack de Gier van NEC.

19.40 uur: NEC stelde enigszins teleur door het eerste competitieduel van dit seizoen met 2-2 gelijk te spelen tegen Cambuur. 'Vanavond willen we dominant zijn en moeten we winnen', zegt De Gier.

19.35 uur: Mannetjesputter en routinier Joey van den Berg leidt de warming-up op de uitstekende grasmat van FC Utrecht.

19.35 uur: Jack de Gier luistert aandacht naar zijn collega Robin Pronk van Jong FC Utrecht

NEC speelt met hetzelfde elftal als vorige week. De nieuwe aanwinst Okita zit op de bank en maakt volgens De Gier een goede kans in te vallen vanavond in Galgenwaard.

19.30 uur: Okita bezig met de warming-up. Hij kwam over van MVV waar hij afgelopen seizoen een warer doelpuntenmachine was. Vanavond hoopt de aanvaller zijn eerste minuten te maken bij NEC.

19.25 uur: We zijn in stadion Galgenwaard vanavond. Een dik half uur voor de aftrap is de hoofdtribune akelig leeg. Dat zal straks tijdens de wedstrijd niet anders zijn.

De opstelling van NEC is zoals verwacht:

Coutinho, Lartey-Sanniez, Van Eijden, Kvida, Labylle; Dijkstra, Overtoom, Van den Berg; Darri, Braken, Achahbar