Vitesse-keeper Houwen verhuurd aan Telstar

VELSEN-ZUID - Vitesse-doelman Jeroen Houwen mag ervaring gaan opdoen bij Telstar. De club uit Velsen huurt Houwen voor één seizoen.

De 22-jarige keeper speelde afgelopen half jaar Remko Pasveer uit de basis. Hij hoopte in het nieuwe seizoen eerste doelman te worden, maar in de eerste wedstrijden was de ervaren Chelsea-huurling Eduardo vaste waarde onder de lat in Arnhem.

Telstar zocht een keeper omdat doelman Joey Roggeveen terugkeerde naar AZ.

Zie ook: Vitesse-keeper Houwen stellig: 'Ik wil hier eerste keeper zijn'