Serge is voor de zevende keer Europees kampioen schapendrijven

HETEREN - Het was een fraai weekend voor Serge van der Zweep uit Heteren. De schapenhouder werd voor de zevende keer Europees kampioen schapendrijven, deze keer in het Tsjechische Ticha.

Wennen doet het niet, vertelt Van der Zweep een dag na zijn zoveelste zege. 'Er zijn veel kapers op de kust. In Europa zijn duizenden mensen die deze sport ook beoefenen. Per land mogen de beste acht naar het Europees kampioenschap.'

Zo'n EK win je niet zomaar, je moet je eerst kwalificeren. Op het toernooi zelf moet je de voorrondes zien te overleven. 'Op de maandag na het toernooi vraag ik me wel eens af waar ik mee bezig ben', lacht Van der Zweep, die ook in het dagelijks leven druk is met het houden van schapen. Hij heeft zo'n duizend dieren, die onder meer worden ingezet voor de begrazing van het stuweiland in de Nederrijn bij Driel.

Eerste EK-titel voor Mac

Tijdens de finale van het EK op zondag 18 combinaties tegen elkaar. Zo'n combinatie bestaat uit een schapendrijver en zijn hond. Zonder een goede hond ben je nergens, weet Van der Zweep. Zijn border collie is de vijf jaar oude Mac. 'Ik heb hem een jaar geleden kunnen kopen in Wales. Hij was daar in 2016 kampioen.' Voor Mac was het zijn eerste EK-titel.

Tijdens het EK moeten alle deelnemers een groep van twintig schapen op afstand onder controle houden en over een parcours sturen. De schapendrijvers geven aanwijzingen, maar moeten op precies dezelfde plek blijven staan. De hond moet het werk doen.

'Wedstrijdschapen deden hun eigen ding'

Dat is de grootste uitdaging, zegt de Gelderse Europees kampioen. 'Het gaat niet om snelheid. Het moeilijke is dat je ervoor moet zorgen dat de hond de schapen rustig maakt. Een hond en een schaap hebben geen natuurlijke relatie. Schapen zijn vluchtdieren en doen alleen maar dingen die ze zelf ook willen. Een goeie hond weet zich aan te passen. Alleen dan zijn de schapen stuurbaar.'

Alle combinaties werken met schapen uit hetzelfde koppel, van dezelfde eigenaar. De wollige dieren werkten dit jaar niet bepaald mee. 'Ze waren erg moeilijk en eigenwijs', zegt de Heterenaar. 'Ze deden hun eigen ding en trokken zich nergens wat van aan.'

Uiteindelijk mocht de Gelderse schapendrijver toch de prijs in ontvangst nemen. Het gaat vooral om de eer, want geld levert het niet op. Maar dat geeft niet, vindt Van der Zweep. 'Als dat je sport en je passie is, is dat alles waar het om gaat.'