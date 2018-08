Zwarte Cross in 2019 weekje later

LIEVELDE - De editie van de Zwarte Cross in 2019 wordt een week verplaatst.

Op de eigenlijk geplande data is een Grand Prix in Azië toegevoegd aan de kalender, waardoor de wereldtop niet meer aanwezig kon zijn tijdens de Dutch Masters of Motocross bij het festival in Lichtenvoorde.

'Omdat wij alles op alles willen zetten om ook in 2019 de wereldtop aan de start van de Dutch Masters of Motocross op de Zwarte Cross te laten verschijnen, hebben wij besloten om ons festival een week te verplaatsen', schrijft de organisatie. 'Tatoeëer het in jullie agenda's, zegt het voort en tot 18, 19, 20 en 21 juli 2019 in Lichtenvoorde!'



Daarmee is de Zwarte Cross in 2019 na de Vierdaagse in Nijmegen. Dit jaar werd het festival gehouden in het weekend voor het wandelevenement.