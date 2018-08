SportZbeats Neder-Betuwe zoekt vrijwilligers

ARNHEM - .

SportZbeats zoekt vrijwilligers in Neder-Betuwe die met elkaar, één maal per maand een activiteit voor jongeren van 12 tot 15 jaar op willen zetten en uit willen voeren. Het doel van deze activiteiten is dat jongeren elkaar ontmoeten en in beweging komen.

De vrijwilligers begeleiden spelvarianten en zorgen er samen met de jongeren voor dat de activiteiten georganiseerd worden. Bijvoorbeeld door het uitzetten van de spelen en de promotie voor de activiteiten. De nieuwe vrijwilligers worden professioneel ondersteund bij het opzetten en uitvoeren van de sport- en spelactiviteiten.

SportZbeats zoekt vrijwilligers die dit aanspreekt en het leuk vinden om dit met en voor jongeren te organiseren. De eerste kennismakingsavond voor nieuwe vrijwilligers staat gepland op 4 september.