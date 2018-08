Waterpeil Rijn blijft maar zakken, record binnen een dag gebroken

LOBITH - Het laagterecord van de Rijn bij Lobith heeft maar één dag stand gehouden. Zaterdag ging het record uit 2011 eraan, maar zondag zakte het waterpeil in de rivier nog verder. Het nieuwe record van de allerlaagste waterstand ooit staat nu op 6,85 meter boven NAP.

De kans is groot dat ook dat record sneuvelt, want er is deze maandag al een waterstand van 6,82 meter boven NAP gemeten.

Morgen wordt duidelijk of het record van zondag blijft staan of niet, want Rijkswaterstaat bepaalt de waterhoogte aan de hand van het daggemiddelde. Elke tien minuten wordt gepeild hoeveel water er in de rivier staat.

De lage waterstand is voor met name de beroepsvaart een probleem, want schippers kunnen minder vracht meenemen. Op de Waal is de vaargeul zo smal geworden dat er sprake is van filevaren. Op de IJssel is voor de binnenvaart een inhaalverbod van kracht.

