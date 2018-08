83-jarige man overleden na ruzie bij bushalte ziekenhuis Arnhem

ARNHEM - De man van 83 die eerder deze maand gewond raakte bij een verkeersruzie in Arnhem is deze maandag aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie.

De man uit Den Haag kreeg het bij ziekenhuis Rijnstate aan de stok met de inzittenden van een auto, vermoedelijk een antracietkleurige Opel Corsa. De familie van het slachtoffer zegt tegen De Gelderlander dat hij in het ziekenhuis op bezoek was bij zijn broer.

Zwaargewond aan hoofd

Het slachtoffer zou een aantal rake klappen hebben gekregen. Toen de 83-jarige een van de autodeuren opende, reed de auto hard weg. De Hagenaar liet niet op tijd los en kwam ten val. Hij raakte zwaargewond aan zijn hoofd.

In eerste instantie kwam de man in het Radboudziekenhuis in Nijmegen terecht. Daarna is hij volgens de familie verplaatst naar een ziekenhuis in Den Haag. Na het ongeluk is hij niet meer bij bewustzijn geweest.

