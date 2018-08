Deel dit artikel:











Proef met leenfietsen in Westervoort geen succes Foto: Pxhere

WESTERVOORT - Het plan was simpel: zet een aantal fietsen bij een treinstation en laat mensen die gratis gebruiken, om autogebruik te ontmoedigen. Maar het plan in Westervoort is mislukt.

Het idee kwam van Groene Alliantie de Liemers en werd als proef bij het station van Westervoort getest. Er waren tien fietsen beschikbaar. De alliantie moet tot zijn spijt echter concluderen dat het geen succes was. De aanwezigheid van veel parkeergelegenheid rond station Westervoort zou een reden kunnen zijn om geen gebruik te maken van de fietsen. Van de tien exemplaren die er stonden zijn werden er tijdens de proef twee gebruikt. Volgens de Groene Alliantie was een proef in Arnhem een betere optie geweest, omdat daar de parkeerproblematiek veel hoger is.