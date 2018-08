Wat gebeurde er in 1945?

ARNHEM - Hitler houdt zich voornamelijk schuil in de 'Führerbunker' in Berlijn en houdt eind januari een laatst radiotoespraak. De Dodenmarsen bereiken een hoogtepunt, tienduizenden uitgeputte gevangenen worden uit de concentratiekampen gehaald omdat de Sovjet-troepen naderen.

De Russen bevrijden Auschwitz, maar de Duitsers gaan in Nederland gewoon door met deporteren van Joden en verzetsmensen. Er komt voedselhulp op gang waarmee onder meer het bekende Zweedse wittebrood wordt gebakken. In februari zetten de Amerikanen, Engelsen en Canadezen het Rijnoffensief in en vallen Duitsland aan met groot machtsvertoon. April is de maand van de bevrijding, Engelsen en Canadezen trekken via een omweg door Duitsland de Achterhoek binnen. Van daaruit rukken de geallieerden op naar het noorden en westen van Nederland. Aan het eind van de maand beginnen de voedseldroppings, de Russen hebben dan Berlijn al veroverd en zouden het lijk van Hitler hebben gevonden. Begin mei tekenen de Duitsers de overgave van alle troepen in Noord-West-Europa, in Wageningen worden de capitulatie-voorwaarden aan het Duitse leger in Nederland voorgelegd en op 7 mei wordt in Frankrijk de algehele overgave ondertekend. Na het afwerpen van atoombommen op Nagasaki en Hiroshima komt er in september een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Het zou nog maanden duren voordat de overlevenden uit kampen en dwangarbeid naar huis terugkeerden en daar een land in puin aantroffen. De wederopbouw kon beginnen. De geallieerden en de Sovjet-Unie namen de macht in handen in Duitsland en deelden het land op.