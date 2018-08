Man toont geslachtsdeel aan agenten

BEUNINGEN - De politie heeft maandagochtend in Beuningen een man aangehouden omdat hij zijn geslachtsdeel uit zijn broek haalde.

Agenten gingen naar het Julianaplein nadat er een klacht was binnengekomen over geluidsoverlast. De muziek stond erg hard en was over het hele plein te horen. De man verscheen op het balkon en liet vervolgens zijn edele delen zien.

De agenten konden dat niet waarderen en arresteerden hem voor openbare schennis. De man bleek te hebben gedronken. Hij is meegenomen voor verhoor.